«Торино» не пропустил от «Лечче» и догнал «Ювентус» на вершине Серии А

«Торино» мог выйти на первое место в случае победы над «Лечче». Тем более странно, что гостевая команда создала на порядок больше моментов в матче четвертого тура Серии А. С другой стороны, реальной опасности почти не было. Можно отметить разве что немного неточные удары головой Дувана Сапаты у хозяев, а также Киалонги Гаспара, Тете Моренте, Анте Ребича и Николы Крстовича у гостей.
«Торино» с 8 очками настиг на вершине «Ювентус», у «Лечче» только четыре пункта.
Протокол игры
Милинкович-Савич Ваня•Войвода Мергим20' (Валюкевич Себастьян (20') • 84'Коко Сауль•Масина Адам•Педерсен Маркус II46' (Соса Борна (46') •Риччи Самуэле•Линетти Кароль62' (Тамез Адриен (62') •Илич Иван74' (Карамо Янн (74') •Лазаро Валентино•Сапата Дуван74' (Гинейтис Гвидас (74') •Адамс Че
Фальконе Владимиро•Гильберт Фредерик•Гаспар Киалонга•Баскиротто Федерико•Галло Антонино•Пьерре Бальтасар 23'46' (Кулибали Лассана (46') •Рамадани Юльбер•Моренте Тете 45'70' (Рафья Хамза (70') • 78'Бериша Медон70' (Уден Реми (70') •Ребич Анте61' (Пьеротти Сантьяго (61') •Крстович Никола
15 сентября. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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