«Торино» не пропустил от «Лечче» и догнал «Ювентус» на вершине Серии А

«Торино» мог выйти на первое место в случае победы над «Лечче». Тем более странно, что гостевая команда создала на порядок больше моментов в матче четвертого тура Серии А. С другой стороны, реальной опасности почти не было. Можно отметить разве что немного неточные удары головой Дувана Сапаты у хозяев, а также Киалонги Гаспара, Тете Моренте, Анте Ребича и Николы Крстовича у гостей.

«Торино» с 8 очками настиг на вершине «Ювентус», у «Лечче» только четыре пункта.