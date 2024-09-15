​Джоркаефф: «Сила «Интера» - в командном духе»

Бывший нападающий миланского «Интера» Юрий Джоркаефф прокомментировал успехи клуба, который стал гегемоном Серии А и даже успел сыграть в финале Лиги чемпионов в 2023 году. Он считает командный дух главным козырем дружины Симоне Индзаги.

- Главная сила «Интера» - в командном духе. Они играют друг за друга, да, забивают разные игроки, может забить Лаутаро, может Маркус Тюрам, но они являются одной командой, за которой любо-дорого наблюдать, - заявил Джоркаефф, слова которого цитирует derbderbyderby.it.

Напомним, что Юрий Джоркаефф выступал за «Интер» с 1996 по 1999 год.