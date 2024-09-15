«Аталанта» добыла волевую победу во встрече с «Фиорентиной»

Добывшие одну на двоих победу в стартовых турах «Аталанта» и «Фиорентина» выдали результативный матч в воскресенье. На 15-й минуте последовал заброс на Робина Госенса, чей удар головой в упор парировал голкипер, а вот с добиванием Лукаса Мартинеса хозяева уже ничего не поделали - 0:1. Несколько минут, и быструю контратаку провели хозяева - Адемола Лукман слева навесил на голову Матео Ретеги, который переправил мяч в ближний угол ворот -1:1. Эдоардо Бове слева откатил мяч на Роландо Мандрагору, который навесил на Кина, а Мойзе головой переправил мяч в дальний угол - 1:2. Кин слева прорвался к воротам и пробил в ближнюю штангу. На 45-й минуте всё перевернулось. Хонорато Эдерсон справа со штрафного навесил к воротам, где Шарль де Кетеларе первым вверху добрался до мяча и головой направил его в сетку - 2:2. Лукман слева откликнулся на заброс вперёд де Кетеларе, вошёл в штрафную площадь, раскачал защитников и низом пробил в ближний угол - 3:2.

В конце второго тайма де Кетеларе, Давиде Дзаппакоста и Лукман оказывались один на один с голкипером, но Давид де Хеа выручал.

«Аталанта» набрала шесть очков и делит пятое место, у соперника только три балла.