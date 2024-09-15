​Джоркаефф: «Золотой мяч» - это не самое главное»

Бывший нападающий миланского «Интера» Юрий Джоркаефф ответил на вопрос о том, заслуживает ли форвард «Интера» (миланского, естественно) Лаутаро Мартинес «Золотой мяч». Аргентинец прибавил в последние годы и начал оправдывать выданные ему авансы.

- Меня это не интересует, потому что Лаутаро и так всё делает правильно, он выиграл с «Интером», выиграл со сборной, у него есть всё. Я играл с Роналдо и Зиданом, они выигрывали «Золотой мяч», но это не было самым главным для них, - заявил Джоркаефф, слова которого цитирует derbderbyderby.it.

Напомним, что Джоркаефф выступал за «Интер» с 1996 по 1999 год.