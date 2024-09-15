​«Ювентус» не пропустил в первых 4 матчах - такое было в его истории лишь четырежды

В итальянском футболе проходят матчи четвёртого тура, туринский «Ювентус», взявший было резвый ход, сбавил - команда Тьяго Мотты не смогла переиграть «Эмполи», команды так и не сумели размочить счёт. Тем не менее, «Ювентус» не пропускает уже в четырёх стартовых матчах Серии А - такое с клубом прежде случалось только четырежды, в сезонах 1965\1966, 1983\1984, 1986\1987 и 2014\2015.

В следующем туре итальянского чемпионата туринцам предстоит сыграть с прошлогодним чемпионом Италии - «Наполи». Этот матч состоится в субботу, 21 сентября. В последний раз «Ювентус» становился чемпионом страны в 2020 году.