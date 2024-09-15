​Джоркаефф: «Мхитарян - лучший игрок за всю историю Армении»

Бывший нападающий «Монако» и миланского «Интера» Юрий Джоркаефф, с очевидными армянскими корнями, высоко ценит Генриха Мхитаряна - нынешнего игрока «Интера», которого он считает лучшим за всю историю армянского футбола.

- Мхитарян - лучший армянский игрок за всю историю. Им гордятся все армяне. Он мне всегда нравился. Он впечатляет, - цитирует слова Джоркаеффа derbyderbyderby.it.

Напомним, что сам Джоркаефф выступал за миланский «Интер» в период с 1996 по 1999 год. Свою карьеру он закончил в 2006 году в Соединённых Штатах Америки. Становился чемпионом мира и чемпионом Европы со сборной Франции.