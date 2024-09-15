​Капелло: «Это хорошо, но впереди два сложнейших матча»

Бывший наставник «Милана» Фабио Капелло доволен вчерашним успехом клуба в игре с «Венецией», но призывает наставника Паулу Фонсеку и его футболистов не расслабляться, так как следующие игры будут много более сложными. Речь идёт о матче следующего тура против миланского «Интера», а также о встрече с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов:

- Сейчас внимание «Ливерпулю» и «Интеру», ставки повышаются. «Ливерпуль» и «Интер» - это соперники совсем другого уровня. У англичан есть кое-какие проблемы, но, если оставлять им пространство, они создают проблемы, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

В последний раз «Милан» побеждал в чемпионате в 2022 году, в Лиге чемпионов - в 2007-м.