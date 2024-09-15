Капелло: «Очень понравился Фофана»

Итальянский «Милан» выиграл свой первый матч в новом сезоне Серии А, это случилось в четвёртом туре и забил «Милан» также четыре гола - в ворота «Венеции». Фабио Капелло, бывший наставник клуба, назвал игроков, которые понравились ему больше всего в прошедшем матче.

- Мне особенно понравился Фофана, он играет очень важную роль в центре поля. Он ни разу не опустил взгляд, а смотрел только на движения игроков. И даже при счёте 4:0 смело шёл в отбор мяча. Абрахам тоже хорошо выступил, и, наконец-то, вернулся прежний Леау. Ему нужно чутиь стабильности, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.