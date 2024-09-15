«Дженоа» в последней атаке отобрал победу у «Ромы»

В четвёртом туре Серии А «Рома» была близка к первой победе в сезоне, создав у ворот «Дженоа» предостаточно моментов. После не самой событийной первой трети поединка столичная команда навалилась на ворота. Голкипер генуэзцев с трудом справился с выстрелами Артёма Довбика и Стефана эль-Шаарави. А вот на 37-й минуте пропустил - удар Никколо Писилли был парирован, но Довбик добавил - 1:0. Во втором тайме снова Довбик мог отличиться, но кипер справился. А вот на последней компенсированной минуте гости спаслись - Кони де Винтер удачно сыграл головой - 1:1.

«Дженоа» с 5 очками делит восьмое место, у соперника всего три балла.