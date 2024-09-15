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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» в последней атаке отобрал победу у «Ромы»

15 Сентября 2024 • 15:44 Комментировать
Дженоа
1:1
Рома
окончен

В четвёртом туре Серии А «Рома» была близка к первой победе в сезоне, создав у ворот «Дженоа» предостаточно моментов. После не самой событийной первой трети поединка столичная команда навалилась на ворота. Голкипер генуэзцев с трудом справился с выстрелами Артёма Довбика и Стефана эль-Шаарави. А вот на 37-й минуте пропустил - удар Никколо Писилли был парирован, но Довбик добавил - 1:0. Во втором тайме снова Довбик мог отличиться, но кипер справился.  А вот на последней компенсированной минуте гости спаслись - Кони де Винтер удачно сыграл головой - 1:1.

«Дженоа» с 5 очками делит восьмое место, у соперника всего три балла.

Протокол игры  
Дженоа1:1Рома
  37'Довбик Артём (0:1)
(1:1) Де Винтер Кони90'  
Голлини ПьерлуиджиВольякко Алессандро 46' (Малиновский Руслан ( 46') Де Винтер Кони  70'Васкес ХоанБадель Милан 80' (Эхатор Джефф ( 80') Сабелли СтефаноТорсбю Мортен 46' (Оливейра Витор ( 46') Френдруп МортенКариколь АаронПинамонти АндреаЭкубан Калеб 80' (Бохинен Эмиль ( 80')
Запасные: Патрицио МасиниЛеали НиколаМаттурро АланАккорнеро ФедерикоСоммарива ДаниэлеAlessandro MarcandalliАханор Хонест
Свилар МилеМанчини ДжанлукаН'Дика ЭванАнхелиньо ХосеЭль-Шаарави Стефан 62' (Челик Зеки ( 62') Коне КуадиоКристанте БрианПисилли Никколо  45' 62' (Бальданци Томмазо ( 62') Салемакерс Алексис 50' (Эрмосо Марио ( 50') Дибала Пауло 62' (Пеллегрини Лоренцо ( 62'  64') Довбик Артём 81' (Шомуродов Элдор ( 81'  90')
Запасные: Абдулхамид СаудХуммельс МатсРайан МэттьюБеллуччи РенатоСангаре БубаСоуле МатиасПаредес ЛеандроДаль Самуэль
15 сентября. Стадион "Луиджи Феррарис".
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Евро-Футбол.Ру,
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