«Дженоа» в последней атаке отобрал победу у «Ромы»

В четвёртом туре Серии А «Рома» была близка к первой победе в сезоне, создав у ворот «Дженоа» предостаточно моментов. После не самой событийной первой трети поединка столичная команда навалилась на ворота. Голкипер генуэзцев с трудом справился с выстрелами Артёма Довбика и Стефана эль-Шаарави. А вот на 37-й минуте пропустил - удар Никколо Писилли был парирован, но Довбик добавил - 1:0. Во втором тайме снова Довбик мог отличиться, но кипер справился. А вот на последней компенсированной минуте гости спаслись - Кони де Винтер удачно сыграл головой - 1:1.
«Дженоа» с 5 очками делит восьмое место, у соперника всего три балла.
Протокол игры
|37'Довбик Артём (0:1)
|(1:1) Де Винтер Кони90'
Голлини Пьерлуиджи•Вольякко Алессандро46' (Малиновский Руслан (46') •Де Винтер Кони• 70'Васкес Хоан•Бадель Милан80' (Эхатор Джефф (80') •Сабелли Стефано•Торсбю Мортен46' (Оливейра Витор (46') •Френдруп Мортен•Кариколь Аарон•Пинамонти Андреа•Экубан Калеб80' (Бохинен Эмиль (80')
Свилар Миле•Манчини Джанлука•Н'Дика Эван•Анхелиньо Хосе•Эль-Шаарави Стефан62' (Челик Зеки (62') •Коне Куадио•Кристанте Бриан•Писилли Никколо 45'62' (Бальданци Томмазо (62') •Салемакерс Алексис50' (Эрмосо Марио (50') •Дибала Пауло62' (Пеллегрини Лоренцо (62') • 64'Довбик Артём81' (Шомуродов Элдор (81') 90'
15 сентября. Стадион "Луиджи Феррарис".
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