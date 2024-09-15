​«Милан» забил четыре мяча за 30 минут - такого с клубом в Серии А не было с 1958 года

Наконец-то свою первую победу в новом клубе одержал Паулу Фонсека - в четвёртом туре Серии А «Милан» забил четыре безответных мяча скромной «Венеции» ещё в первом тайме. Как оказалось, такую скорострельность итальянский гранд не демонстрировал почти семьдесят лет. В последний раз «Милан» забивал четыре мяча за первые тридцать минут матча Серии А 19 октября 1958 года, тогда серьёзно пострадала «Алессандрия».

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть не с кем-нибудь, а с «Интером». Это случится 22 сентября. В прошлом сезоне «Милан» занял второе место в турнирной таблице, а «Интер» стал чемпионом.