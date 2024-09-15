Капелло: «Наконец-то увидел напор и давление «Милана»

Бывший наставник «Милана» Фабио Капелло прокомментировал победу в четвёртом туре Серии А - «Милан» забил четыре безответных мяча скромной «Венеции» ещё в первом тайме. Капелло заявил, что наконец-то увидел достойную игру «Милана»:

- Наконец-то я увидел стремление к победе, мотивацию, желание как можно быстрее добраться до ворот соперника. Это положительный сигнал для всех - для руководства, для фанатов, для самого тренера, - цитирует слова Капелло итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть не с кем-нибудь, а с «Интером». Это случится 22 сентября.