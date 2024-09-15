Балотелли: «Скоро будут новости»

Марио Балотелли остаётся без работы, но не видит в этом повод вешать руки и нос. Бывший нападающий «Интера» и «Милана» с удовольствием выходит на связь с фанатами и держит их в курсе дела.

- Привет, ребята, многие спрашивают меня о моей следующей команде. Я получил различные предложения и сейчас выбираю оптимальный путь для развития карьеры. Слухи комментировать не хочу, я тренируюсь, я поддерживаю форму и я готов вернуться на поле, - с таким сообщением обратился Балотелли к своим поклонникам в одной из социальных сетей.

Последним клубом Балотелли был турецкий «Адана Демирспор».