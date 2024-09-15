«Ювентус» посредством своего официального сайта объявил о возвращении в клуб Джорджо Кьеллини. Бывший игрок туринской команды получил должность в руководстве – Кьеллини возглавит отдел институциональных футбольных отношений. Он будет отвечать за отношения «старой синьоры» с национальными и международными футбольными организациями.

В процессе работы Джорджо Кьеллини будет подчиняться непосредственно генеральному директору «Ювентуса» Маурицио Сканавио.

Напомним, что Джорджо Кьеллини играл за «Ювентус» в 2005-2022 годах. Итальянец завершил футбольную карьеру в конце 2023 года после периода выступлений за «Лос-Анджелес» в МЛС.