«Милан» впервые выиграл при Фонсеке

14 сентября «Милан» разгромил в домашнем матче итальянской Серии А «Венецию».

Встреча между командами завершилась со счетом 4:0. Все свои голы миланцы забили еще до перерыва.

Данная победа стала первой для «Милана» в новом сезоне при новом тренере Пауло Фонсеке. Напомним, 51-летний специалист возглавил «россонери» в летнее межсезонье, подписав контракт на три года.

На данный момент «Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав пять очков в четырёх встречах.

В следующем туре подопечные Фонсеки сыграют в рамках дерби с «Интером». Матч пройдет 22 сентября, начало — в 21:45 по московскому времени.