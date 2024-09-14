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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» впервые выиграл при Фонсеке

14 Сентября 2024 • 23:51 Комментировать (1)
Милан
4:0
Венеция

14 сентября «Милан» разгромил в домашнем матче итальянской Серии А «Венецию».

Встреча между командами завершилась со счетом 4:0. Все свои голы миланцы забили еще до перерыва.

Данная победа стала первой для «Милана» в новом сезоне при новом тренере Пауло Фонсеке. Напомним, 51-летний специалист возглавил «россонери» в летнее межсезонье, подписав контракт на три года.

На данный момент «Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав пять очков в четырёх встречах.

В следующем туре подопечные Фонсеки сыграют в рамках дерби с «Интером». Матч пройдет 22 сентября, начало — в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паулу Фонсека

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Forza Scuadra Azurra
15 Сентября 2024 в 00:16
Наконец-то 👍
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