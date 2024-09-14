«Милан» за полчаса забил 4 мяча «Венеции»

После трёх стартовых туров Серии А «Милан» и «Венеция» оказались в подвале таблицы и сегодня бились за первую победу.

Уже на второй минуте «россонери» повели - на левом краю поля Рафаэл Леау получил мяч и сыграл на ход Тео Эрнандесу в штрафную, а тот сходу пробил между ног вратарю - 1:0. Вскоре подача с углового на ближнюю штангу, Юссуф Фофана нанес удар головой, отскок мяча от защитника стал сюрпризом для голкипера гостей, и мяч оказался в сетке. В середине тайма кипер «Венеции» среагировал на удар Тиджани Рейндерса, но сфолил на Тэмми Абрахаме, готовом добивать мяч - пенальти. Кристиан Пулишич с точки не оставил шансов оппоненту - 3:0. Несколько минут, и снова 11-метровый за фол на Леау. На сей раз бил Абрахам, а вратарь снова не угадал - 4:0 на 28-й минуте. Ханс Николусси-Кавилья на 73-й минуте оставил гостей в меньшинстве - повторный «горчичник».

«Милан» наконец-то победил и с 5 очками рванул на восьмое место, а соперник - последний.