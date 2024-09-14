«Ювентус» не смог вскрыть оборону «Эмполи»

В четвёртом туре чемпионата Италии встретились пока не проигрывающие «Эмполи» и «Ювентус». Туринцы увязли в оборонительных построениях соперника и имели серьезные трудности в заключительной стадии атак. Главная острота была создана на первых минутах второй половины встречи. Николас Гонсалес из центра поля выполнил отличную передачу на ход Душану Влаховичу к штрафной площади, форварл зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, но голкипер быстро сократил дистанцию и ногой отбил мяч. Андреа Камбьясо с левого края поля выполнил подачу к дальней штанге, Тён Копмейнерс в касание коварно пробил в ближний угол ворот, но кипер успел сложиться и удачно отбил мяч на своего партнёра по команде. На 90-й минуте Юссеф Мале с правой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

После нулевой ничьей «Ювентус» с 8 очками вышел на чистое первое место, соперник (6) делит пятую строчку.