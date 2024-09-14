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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не смог вскрыть оборону «Эмполи»

14 Сентября 2024 • 20:53 Комментировать
Эмполи
0:0
Ювентус

В четвёртом туре чемпионата Италии встретились пока не проигрывающие «Эмполи» и «Ювентус». Туринцы увязли в оборонительных построениях соперника и имели серьезные трудности в заключительной стадии атак. Главная острота была создана на первых минутах второй половины встречи. Николас Гонсалес из центра поля выполнил отличную передачу на ход Душану Влаховичу к штрафной площади, форварл зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, но голкипер быстро сократил дистанцию и ногой отбил мяч. Андреа Камбьясо с левого края поля выполнил подачу к дальней штанге, Тён Копмейнерс в касание коварно пробил в ближний угол ворот, но кипер успел сложиться и удачно отбил мяч на своего партнёра по команде. На 90-й минуте Юссеф Мале с правой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

После нулевой ничьей «Ювентус» с 8 очками вышел на чистое первое место, соперник (6) делит пятую строчку.

Протокол игры  
Эмполи0:0Ювентус
Васкес ДэвисГогличидзе СабаИсмайли АрдианВити МаттиаГьяси ЭммануэльПеццелла ДжузеппеХендерсон Лиам 90' (Хаас Николас ( 90') Грасси Альберто 77' (Анджорин Фаустино ( 77') Мале ЮссефЭспозито Себастьяно 77' (Эконг Эммануэль ( 77') Коломбо Лоренцо 63' (Пеллегри Пьетро ( 63'  74')
Запасные: Сазонов СабаСегетти ЯкопоБранколлини ФедерикоIsmael KonateДе Шильо МаттиаМариануччи ЛукаКакаче ЛибератоСамбья Саломон
Перин МаттиаКалюлю ПьерГатти ФедерикоБремер Глейсон  62'Камбьясо АндреаЛокателли Мануэль 66' (Тюрам Кефрен ( 66'  72') Соарес Дуглас 67' (Мбангула Самюэль ( 67') Гонсалес Николас 67' (Фаджоли Николо ( 67') Копмейнерс ТëнЙылдыз Кенан 67' (Веа Тимоти ( 67') Влахович Душан
Запасные: Аджич ВасилийДи Грегорио МикелеДанило ЛуисПинсольо КарлоСавона НиколоМаккенни УэстонРухи ЮнасКабаль Хуан
14 сентября. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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Евро-Футбол.Ру,
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