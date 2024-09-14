​Спаллетти: «Тренировать Италию - это сплошные эмоции»

Несмотря на неудачу итальянской сборной на первом крупном турнире под его началом, Лучано Спаллетти получает удовольствие от работы со сборной и не скрывает этого. По его словам, работа с национальной командой - это сплошные эмоции, ведь любой, наверное, любой тренер в Италии хотел бы потренировать сборную, точно так же, как любой итальянский гонщик мечтает поездить за Ferrari в Формуле-1.

- В детстве я был ребёнком, который ждал сборную и в зной, и в холод. И сейчас я сам знаю, что чувствуют дети, взирающие на своих футбольных кумиров. Я всегда мечтал об этой работе и сейчас испытываю сплошные эмоции, - цитирует слова Спаллетти derbyderbyderby.it.