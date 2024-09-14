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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» с трудом ушла от поражения в матче с «Комо»

14 Сентября 2024 • 18:19 Комментировать
Комо
2:2
Болонья

«Комо» с «Болоньей» бились за первую победу в текущем сезоне, и команда-открытие прошлой Серии А была близка к фиаско.

Уже на пятой минуте новички повели в счете после автогола Николо Казале. В контратаке хозяев Патрик Кутроне готовился удваивать счет, но его удар чудом блокировал Казале.

Только начался второй тайм, как игроки «Комо» снова добились успеха - Габриэль Стрефецца помог отличиться Кутроне - 2:0. Томмазо Побега был близок к голевому удару из-за пределов штрафной, но попал в штангу. Йенс Одгор на 76-й минуте атаковал, но попал в соперника, а вот Сантьяго Кастро был точен и вернул интригу. Тут же Андреа Белотти ударом головой мог забивать третий мяч «Комо» - промах. На первой добавленной минуте второго тайма Самуэль Айлинг сравнял счет - 2:2.

«Болонья» с тремя очками делит 11-е место, соперник (2) - второе с конца.

Протокол игры  
Комо2:2Болонья
(1:0) Казале Николо5'  
(2:0) Кутроне Патрик53'  
  76'Кастро Сантьяго (2:1)
  90'Айлинг Самуэль (2:2)
Аудеро ЭмильИовин Алессио  45'Доссена Альберто 67' (Гольданига Эдоардо ( 67') Кемпф Марк-ОливерМорено Альберто  45'Перроне МаксимоРоберто Серхи 88' (Браунёдер Маттиас ( 88') Стрефецца Габриэль 88' (Маццителли Лука ( 88') Пас НиколасФадера Алию 78' (Белотти Андреа ( 78') Кутроне Патрик 78' (Да Кунья Лукас ( 78')
Запасные: Ван дер Бремпт ИгнасеБазелли ДаниэлеРейна ПепеЧерри АльбертоГабриеллони АлессандроВерди СимонеСала МаркоЭнгельхардт Янник
Скорупски ЛукашПош ШтефанБёкема СэмКазале Николо 80' (Ндой Дан ( 80') Миранда ХуанЭбишер Мишель 46' (Фаббьян Джованни ( 46') Фройлер РемоПобега Томмазо  72'Орсолини Риккардо 63' (Кастро Сантьяго ( 63') Даллинга Тийс 63' (Айлинг Самуэль ( 63') Одгор Йенс 80' (Лукуми Джон ( 80')
Запасные: Урбаньски КацперЛикояннис ХараламбосКорацца ТоммазоХольм ЭмильКарлссон Йеспер IIIМоро НиколаЭрлич МартинРавалья ФедерикоДомингес БенжаминДе Сильвестри Лоренцо
14 сентября. Стадион "Stadio G. Sinigaglia".
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