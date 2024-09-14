«Болонья» с трудом ушла от поражения в матче с «Комо»

«Комо» с «Болоньей» бились за первую победу в текущем сезоне, и команда-открытие прошлой Серии А была близка к фиаско.

Уже на пятой минуте новички повели в счете после автогола Николо Казале. В контратаке хозяев Патрик Кутроне готовился удваивать счет, но его удар чудом блокировал Казале.

Только начался второй тайм, как игроки «Комо» снова добились успеха - Габриэль Стрефецца помог отличиться Кутроне - 2:0. Томмазо Побега был близок к голевому удару из-за пределов штрафной, но попал в штангу. Йенс Одгор на 76-й минуте атаковал, но попал в соперника, а вот Сантьяго Кастро был точен и вернул интригу. Тут же Андреа Белотти ударом головой мог забивать третий мяч «Комо» - промах. На первой добавленной минуте второго тайма Самуэль Айлинг сравнял счет - 2:2.

«Болонья» с тремя очками делит 11-е место, соперник (2) - второе с конца.