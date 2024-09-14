Влахович и Копмейнерс – в составе «Ювентуса» на матч с «Эмполи»

В субботу вечером «Ювентус» проведёт матч чемпионата Италии против «Эмполи». Рулевой туринской команды Тьяго Мотта включил в стартовый состав команды таких футболистов:

Перин, Калюлю, Гатти, Бремер, Камбьясо, Локателли, Дуглас Луис, Гонсалес, Копмейнерс, Йылдыз, Влахович.

Матч Серии А между «Эмполи» и «Ювентусом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В трёх прошедших турах чемпионата Италии «Ювентус» набрал семь очков. При этом команда ни разу не пропустила (3:0, 3:0, 0:0).