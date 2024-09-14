Неста: «У меня нет никаких проблем с «Интером», это не принципиальное противостояние»

Наставник «Монцы» Алессандро Неста в прошлом выступал за «Милан», а теперь его клубу предстоит сыграть в очередном туре итальянской Серии А с миланским «Интером». Журналисты спросили Несту, является ли предстоящее противостояние для него принципиальным. Неста ответил отрицательно.

- В любом матче хочется выиграть, во Флоренции мне не понравилось, как мы провели второй тайм. «Интер» не оставляет много пространства соперникам. Противостояние с «Интером»? Даже когда я был игроком, такого противостояния для меня не было, я всегда с большим уважением относился к своим соперникам, - цитирует слова Несты derbyderbyderby.it.