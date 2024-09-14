Тотти высказался о переходе Довбика в «Рому»

Легенда столичной «Ромы» Франческо Тотти подверг критике трансферную политику «волков», а также высказался о переходе украинского центрфорварда Артёма Довбика.
«Я пока не понял курс «Ромы». Происходит хаос – сначала пришли одни футболисты, затем другие. В последний день были подписаны еще несколько новичков. Было потрачено много денег.
Довбик? Клубу нужен был нападающий, найти его за 30 миллионов очень непросто», - передает слова «Императора» Il Messaggero.
Довбик перешел в «Рому» из испанской «Жироны». В трех матчах чемпионата Италии украинский форвард голами не отметился.
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