Лофтус-Чик рассказал, ждёт ли вызова в сборную Англии

Футболист «Милана» Рубен Лофтус-Чик ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную Англии.

Полузащитник провёл десять матчей за национальную английскую команду в период с 2017 по 2018 год. С тех пор его не приглашают в ряды «трёх львов».

«Если он [Ли Карсли, временный главный тренер сборной Англии] захочет мне позвонить, то пожалуйста. Но сейчас я полностью сосредоточен на делах клуба.

Я довольно долго не был в сборной, но если смогу проявить себя, чтобы снова получить шанс за неё сыграть, будет здорово», – приводит Football Italia комментарии 28-летнего хавбека.

Рубен Лофтус-Чик перешёл в «Милан» из «Челси» летом прошлого года.