Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Директор «Фиорентины» рассказал, почему клуб отказался покупать Роке у «Барселоны»

14 Сентября 2024 • 03:29 Комментировать
Аталанта
...
Фиорентина
1 1.82 X 3.85 2 4.30
15.09 16:00

Нападающий «Барселоны» Витор Роке, ныне выступающий в аренде за «Бетис», мог оказаться в Италии.

Минувшим летом «сине-гранатовые» рассматривали возможность продажи бразильца, не проявившего себя в первом сезоне в Европе. Интерес к 19-летнему форварду проявляли различные клубы, включая «Фиорентину».

«Мы пытались купить Витора Роке, но «Барса» требовала 40 млн евро. Без шансов», – цитирует Barca Universal спортивного директора Даниэле Праде.

В пятницу Роке забил свой первый гол за «Бетис» в поединке с «Леганесом». Аренда игрока рассчитана до конца сезона, также у севильцев есть возможность выкупа.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Фиорентина Даниэле Праде Витор Роке ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Сентября
03:29
Директор «Фиорентины» рассказал, почему клуб отказался покупать Роке у «Барселоны»
05 Сентября
00:11
Впервые в истории игрок «Аталанты» номинирован на «Золотой мяч»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АТАЛАНТА ФИОРЕНТИНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Зидан назвал лучший футбольный стадион в мире Дзюба нашёл новую команду в РПЛ Клопп вёл переговоры – известна команда Хамес признал, что ошибался насчёт Месси Назван главный фаворит ЧМ-2026 - это не Испания и Англия «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Игрок «Краснодара» высказался о потере Кордобы «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб Хавбек «Спартака» перешёл в европейский клуб Бывший нападающий «Спартака» готов вернуться в команду
Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Стала известна дата 1000-го гола Роналду Сборная Испании потеряла Ольмо «Барселона» объявила о потере игрока на целый год Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб
Спортивные новости
Канарейкин назвал команду-сенсацию на старте сезона КХЛ Тренер дал прогноз, когда Медведев может стать первой ракеткой мира «Спартак» выиграл у «Динамо» в московском дерби в КХЛ ЦСКА в овертайме проиграл «Торпедо» в матче КХЛ Дубль Радулова помог «Локомотиву» переиграть «Куньлунь» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
14.09.24 в 16:00
Комо Комо
Болонья Болонья
2.75 3.35 2.45
Видео
14.09.24 в 19:00
Эмполи Эмполи
Ювентус Ювентус
4.70 3.75 1.69
Видео
14.09.24 в 21:45
Милан Милан
Венеция Венеция
1.28 5.60 9.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Сентября
03:29 · Италия. Серия А
Директор «Фиорентины» рассказал, почему клуб отказался покупать Роке у «Барселоны»
03:19 · Италия. Серия А
Лофтус-Чик прокомментировал проблемы «Милана» при Фонсеке
02:05 · Италия. Серия А
​Тотти: «Рома»? Никто и не зовёт меня туда»
01:50 · Италия. Серия А
​Бобан: «Лаутаро ещё предстоит доказывать на международном уровне»
01:45 · Италия. Серия А
Бобан: «Зелиньски идеален для игры Симоне Индзаги»
13 Сентября
23:51 · Италия. Серия А
Стало известно, почему переход Леау в «Барселону» был невозможен
23:49 · Италия. Серия А
Капелло признался, что впечатлён работой Ваноли в «Торино»
23:24 · Италия. Серия А
Конте рассказал, с какими игроками не любит работать
22:58 · Англия. Премьер-лига
Лофтус-Чик назвал ключевую разницу между АПЛ и Серией А
22:48 · Италия. Серия А
Конте: «Я скучал по футболу, но мне нужен был перерыв»
16:42 · Италия. Серия А
Экс-тренера «Спартака» признали лучшим в Серии А
16:39 · Италия. Серия А
Представители «Интера» и «Милана» отказались от реконструкции «Сан-Сиро» 2
16:24 · Италия. Серия А
Дибала может продолжить карьеру в Мадриде слухи
09:28 · Италия. Серия А
Залевски ещё не решил, стоит ли ему переходить в «Галатасарай»
05:17 · Италия. Серия А
«Интер» нашёл замену возрастным Ачерби и де Врею 1
01:42 · Италия. Серия А
Кассано назвал игрока, чей уход сильно ударил по «Милану»
00:57 · Италия. Серия А
«Интер» пропишет небольшую сумму отступных в контракте Дюмфриса
00:32 · Италия. Серия А
Гамшик назвал своего любимого тренера
12 Сентября
23:47 · Италия. Серия А
В «ПСЖ» объяснили, почему отказались от Осимхена
15:46 · Италия. Серия А
«Не могу представить, чтобы Роналдо кусал соперников»: Мальдини не согласен с мнением о Суаресе 3
12:05 · Италия. Серия А
«Интер» не включит сумму отступных в новый контракт Дюмфриса
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Интер» заинтересован в трансфере игрока «Астон Виллы» слухи
11 Сентября
23:17 · Италия. Серия А
«Ювентус» потерял новичка до конца месяца
23:09 · Италия. Серия А
​Тотти - о работе Спаллетти: «Работа с клубом и сборной сильно отличается»
22:28 · Италия. Серия А
​Тотти оценил выступление сборной Италии на Евро-2024
Все новости
Рекомендуем