Директор «Фиорентины» рассказал, почему клуб отказался покупать Роке у «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Витор Роке, ныне выступающий в аренде за «Бетис», мог оказаться в Италии.

Минувшим летом «сине-гранатовые» рассматривали возможность продажи бразильца, не проявившего себя в первом сезоне в Европе. Интерес к 19-летнему форварду проявляли различные клубы, включая «Фиорентину».

«Мы пытались купить Витора Роке, но «Барса» требовала 40 млн евро. Без шансов», – цитирует Barca Universal спортивного директора Даниэле Праде.

В пятницу Роке забил свой первый гол за «Бетис» в поединке с «Леганесом». Аренда игрока рассчитана до конца сезона, также у севильцев есть возможность выкупа.