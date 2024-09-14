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Чемпионат Италии. Серия А

Лофтус-Чик прокомментировал проблемы «Милана» при Фонсеке

14 Сентября 2024 • 03:19 Комментировать
Милан
...
Венеция
1 1.30 X 5.80 2 10.00
Через 17 ч. 55 мин.

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик высказался о трудностях команды в текущем сезоне.

«Россонери» неудачно провели старт кампании при новом главном тренере Паулу Фонсеке, расположившись на 14-й строчке после трёх туров Серии А с двумя набранными очками. 

«Мы по-прежнему верим в Фонсеку. Мы знаем, что болельщики ждут побед, и мы тоже их ждём, поэтому усердно работаем на тренировках. Нам нужно время, чтобы привыкнуть к требованиям тренера, чтобы всё начало работать. Как только это произойдёт, мы начнём выигрывать матчи», – сказал в интервью Times Лофтус-Чик, проводящий второй сезон в «Милане» после перехода из «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паулу Фонсека Рубен Лофтус-Чик ещё теги

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