Лофтус-Чик прокомментировал проблемы «Милана» при Фонсеке

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик высказался о трудностях команды в текущем сезоне.

«Россонери» неудачно провели старт кампании при новом главном тренере Паулу Фонсеке, расположившись на 14-й строчке после трёх туров Серии А с двумя набранными очками.

«Мы по-прежнему верим в Фонсеку. Мы знаем, что болельщики ждут побед, и мы тоже их ждём, поэтому усердно работаем на тренировках. Нам нужно время, чтобы привыкнуть к требованиям тренера, чтобы всё начало работать. Как только это произойдёт, мы начнём выигрывать матчи», – сказал в интервью Times Лофтус-Чик, проводящий второй сезон в «Милане» после перехода из «Челси».