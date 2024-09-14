​Тотти: «Рома»? Никто и не зовёт меня туда»

Бывший капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти дал понять, что вариант с его возвращением в клуб в той или иной степени очень маловероятен. Тотти закончил карьеру в 2017 году и с тех пор итальянская пресса и болельщики с нетерпением ждут его возвращения в клуб в административной должности - как это было с Паоло Мальдини, к примеру (тоже, впрочем, уволенным).

- Много разговоров, но толку как с выжатого лимона. Меня никто не звал. Жду ли я? Да нет, не жду. Видимо, так устраивает всех. Кроме фанатов, наверное, - цитирует слова Тотти pianetamilan.it.

Тотти закончил карьеру в 2017 году.