​Бобан: «Лаутаро ещё предстоит доказывать на международном уровне»

Бывший хорватский полузащитник Звонимир Бобан похвалил аргентинского нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса, но подчеркнул - тому ещё предстоит доказать свою принадлежность к касте лучших в мире на международном уровне.

- Лаутаро - настоящий нападающий, он очень силён. Но ему ещё предстоит показать и доказать свою принадлежность к лучшим на международном уровне. Ему надо вести команду вперёд в важных матчах, стать незаменимым для сборной, - цитирует слова Бобана fcinter1908.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Интеру» предстоит сыграть в гостях с «Монцей».