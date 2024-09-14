Бобан: «Зелиньски идеален для игры Симоне Индзаги»

Бывший хорватский полузащитник Звонимир Бобан считает миланский «Интер» главным фаворитом чемпионата Италии, несмотря на то, что сам в прошлом выступал за «Милан». Он считает очень грамотными приобретения «Интера» в межсезонье, особенно это касается поляка Петра Зелиньски, который перебрался из «Наполи»:

- Фраттези не настоящий полузащитник, и он не так хорошо находит свободное пространство, как Зелиньски, который идеален для игры, создаваемой Симоне Индзаги, - цитирует слова Бобана fcinter1908.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Интеру» предстоит сыграть в гостях с «Монцей».