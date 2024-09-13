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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, почему переход Леау в «Барселону» был невозможен

13 Сентября 2024 • 23:51 Комментировать
Милан
...
Венеция
1 1.30 X 5.60 2 9.50
Через 21 ч. 21 мин.

«Барселона» не смогла подписать нападающего «Милана» Рафаэла Леау.

«Сине-гранатовые» обращались к «россонери» по вопросу трансфера португальца в последние дни летнего трансферного окна, докладывает инсайдер Маттео Моретто. По информации источника, попытка каталонского гранда была обречена на провал: «Милан» запросил огромную сумму компенсации, так как времени на поиск замены уже не оставалось. Учитывая финансовые ограничения «Барселоны», представить подобную сделку действительно трудно. Кроме того, сам футболист не горит желанием уходить спустя всего год после продления контракта.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Рафаэла Леау в 90 млн евро.

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