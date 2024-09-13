Капелло признался, что впечатлён работой Ваноли в «Торино»

Известный тренер Фабио Капелло высказался о работе экс-рулевого «Спартака» Паоло Ваноли на посту наставника итальянского «Торино».

Ранее Ваноли был признан лучшим тренером Серии А по итогам августа.

— Безусловно, я впечатлен работой Ваноли в «Торино» и считаю его признание лучшим тренером заслуженным, — приводит слова Капелло «Спорт-Экспресс».

После трех туров «Торино» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своей копилке семь набранных очков.

15 сентября «Торино» примет у себя дома «Лечче» в рамках четвертого тура Серии А. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 16:00 по московскому времени.