Конте рассказал, с какими игроками не любит работать

Рулевой «Наполи» Антонио Конте признаёт, что способен найти общий язык не со всеми игроками.

«Главное в футболе – «мы», никакого «я», никакого эгоизма. С отдельными исполнителями ничего не добьёшься, матчи выигрывает и проигрывает вся команда. Очевидно, что из талантливых игроков нужно выжимать максимум, но благо команды всегда на первом месте.

Нужно исключить тип игроков, для которых «я» превыше всего. С такими я не лажу. Мой девиз – тяжёлая работа. Помню, как на моей первой пресс-конференции в «Челси» английские журналисты подсчитали, сколько раз я произнёс слово «работа». Они были поражены. Я не изменился с тех пор. Единственный известный мне способ добиться успеха – упорный труд», – передаёт Football Italia слова Конте.