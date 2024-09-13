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Чемпионат Италии. Серия А

Конте: «Я скучал по футболу, но мне нужен был перерыв»

13 Сентября 2024 • 22:48 Комментировать
Кальяри
...
Наполи
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15.09 19:00

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о возвращении к работе.

В марте прошлого года итальянский специалист покинул «Тоттенхэм». Перед началом текущего сезона специалист возглавил «Наполи».

«Я скучал по футболу, но время от времени необходимо делать перерыв. Особенно тем, кто живёт этой игрой.

Сейчас у меня много энергии, я воодушевлён. Я видел для себя возможность познакомиться с чудесным городом, в котором помешаны на футболе. Безусловно, это трудный вызов, но я чувствую себя достаточно зрелым, чтобы справиться. Потребуется много сил и энтузиазма. «Наполи» – очень требовательный клуб», – цитирует Football Italia Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Наполи

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