Экс-тренера «Спартака» признали лучшим в Серии А

Бывший тренер «Спартака» Паоло Ваноли выиграл награду в Италии. 52-летний специалист был признан лучшим тренером Серии А по итогам августа.

В прошлом месяце «Торино» под руководством Ваноли провёл в итальянском чемпионате три матча. «Быки» сыграли вничью с «Миланом» (2:2), после чего обыграли «Аталанту» (2:1) и «Венецию» (1:0).

Ближайший матч Серии А «Торино» проведёт в воскресенье, 15 сентября, - против «Лечче» на своём поле.

Напомним, что Паоло Ваноли тренировал «Спартак» во второй части сезона 2021/2022. В своё время этот специалист трудился в штабе такого статусного тренера, как Антонио Конте.