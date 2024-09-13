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Чемпионат Италии. Серия А

Представители «Интера» и «Милана» отказались от реконструкции «Сан-Сиро»

13 Сентября 2024 • 16:39 Комментировать
Милан
...
Венеция
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14.09 21:45
Легендарному стадиону «Сан-Сиро» через три года исполнится сто лет. Необходимую реконструкцию представители «Интера» и «Милана» отказались совершать.
В строительной компании WeBuild сообщили о том, что команды посчитали проект реконструкции слишком затратным. 
При этом, как подчеркивает мэр Милана Джузппе Сала, руководители клубов намерены возвести два новых стадиона. На данный момент у них есть первоначальный план будущего проекта, но далеко не все жители согласны жить рядом с такой длительной стройкой. 
В 2027 году на стадионе должен пройти финал Лиги чемпионов. Как считают в Италии, к тому моменту арена может быть уже непригодна для матча такого уровня. 
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