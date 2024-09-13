Представители «Интера» и «Милана» отказались от реконструкции «Сан-Сиро»

Легендарному стадиону «Сан-Сиро» через три года исполнится сто лет. Необходимую реконструкцию представители «Интера» и «Милана» отказались совершать.

В строительной компании WeBuild сообщили о том, что команды посчитали проект реконструкции слишком затратным.

При этом, как подчеркивает мэр Милана Джузппе Сала, руководители клубов намерены возвести два новых стадиона. На данный момент у них есть первоначальный план будущего проекта, но далеко не все жители согласны жить рядом с такой длительной стройкой.

В 2027 году на стадионе должен пройти финал Лиги чемпионов. Как считают в Италии, к тому моменту арена может быть уже непригодна для матча такого уровня.