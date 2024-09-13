Нападающий «Ромы» Пауло Дибала остаётся на радаре «Атлетико». Как сообщает портал TodoFichajes, аргентинский футболист будет целью мадридского клуба на следующее лето.

Дибала также интересен клубу «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии, но аргентинец предпочитает не гнаться за деньгами, а оказаться в команде, которая способна бороться за трофеи.

Минувшим летом «Атлетико» рассматривал возможность подписания Дибалы, но сделка не могла состояться из-за высокой зарплаты игрока.

Отмечается, что в линии атаки «Атлетико» Пауло Дибала может заменить Антуана Гризманна. Следующим летом француз может уехать в МЛС.