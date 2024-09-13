Залевски ещё не решил, стоит ли ему переходить в «Галатасарай»

Полузащитник «Ромы» Никола Залевски всё ещё может продолжить карьеру в чемпионате Турции. В услугах молодого поляка заинтересован «Галатасарай», который в ближайшее время хочет подписать футболиста.

Как сообщает журналист Николо Скира, «львы» договорились с «Ромой» о сумме трансфера в размере 11 миллионов евро. Самому Залевски был предложен контракт до 2028 года, но полузащитник пока не ответил на предложение «Галатасарай».

Отметим, что трансферное окно в Турции закрывается этой ночью, поэтому у Залевски мало времени на раздумья. В «Роме» игроку дали понять, что ему не гарантировано регулярное игровое время.