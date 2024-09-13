«Интер» нашёл замену возрастным Ачерби и де Врею

Миланский «Интер» планирует омолодить центр обороны в следующем году.

В феврале Франческо Ачерби исполнится 37 лет, в том же месяце Стефан де Врей отметит 33-летие. Согласно данным FcInterNews, руководство «нерадзурри» намерено заменить одного из ветеранов молодым Джорджо Скальвини из «Аталанты». В настоящий момент центрбек бергамасков залечивает травму крестообразных связок, полученную в конце прошлого сезона. Именно это повреждение помешало футболисту сыграть на Евро-2024.

В декабре Джорджо Скальвини отметит 21-й день рождения. На счету восходящей звезды два забитых гола и три ассиста в 44 поединках за «Аталанту» в прошедшей кампании.