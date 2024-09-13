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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» нашёл замену возрастным Ачерби и де Врею

13 Сентября 2024 • 05:17 Комментировать
Аталанта
...
Фиорентина
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15.09 16:00

Миланский «Интер» планирует омолодить центр обороны в следующем году.

В феврале Франческо Ачерби исполнится 37 лет, в том же месяце Стефан де Врей отметит 33-летие. Согласно данным FcInterNews, руководство «нерадзурри» намерено заменить одного из ветеранов молодым Джорджо Скальвини из «Аталанты». В настоящий момент центрбек бергамасков залечивает травму крестообразных связок, полученную в конце прошлого сезона. Именно это повреждение помешало футболисту сыграть на Евро-2024.

В декабре Джорджо Скальвини отметит 21-й день рождения. На счету восходящей звезды два забитых гола и три ассиста в 44 поединках за «Аталанту» в прошедшей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта Франческо Ачерби Стефан Де Врей Джорджо Скальвини ещё теги

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