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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано назвал игрока, чей уход сильно ударил по «Милану»

13 Сентября 2024 • 01:42 Комментировать
Милан
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Венеция
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14.09 21:45

Известный итальянский экс-футболист Антонио Кассано порассуждал на тему проблем нынешнего «Милана».

«Россонери» неудачно стартовали в Серии А при новом рулевом Паулу Фонсеке, набрав всего два очка после трёх туров.

«Сейчас «Милану» не так сильно не хватает Тонали, как Кесси, который делал на поле всё. В том сезоне, когда команда выиграла чемпионат, он забивал голы, ассистировал, привносил индивидуальность, уверенность, надёжность – именно этого не хватает нынешнему «Милану». Кесси был настоящим лидером, не боялся брать на себя ответственность. Мне бы очень хотелось увидеть его в связке с Рейндерсом», – приводит Calcionews24 слова Кассано.

Франк Кесси сменил «Милан» на «Барселону» летом 2022 года, а годом позднее перебрался в саудовский «Аль-Ахли».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Антонио Кассано Аль-Ахли Джидда Франк Кесси ещё теги

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