«Интер» пропишет небольшую сумму отступных в контракте Дюмфриса

Правый защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис скоро продлит контракт с клубом.

Действующее соглашение нидерландца истекает по окончании сезона, но, как стало известно на днях, стороны договорились о продлении сотрудничества. По обновлённым данным FcInterNews, «нерадзурри» пропишут в контракте 28-летнего футболиста пункт отступных на сумму в 20 млн евро – опция будет действовать на протяжении непродолжительного срока следующим летом, после чего утратит силу.

Интерес к Дензелу Дюмфрису давно приписывается представителям Английской премьер-лиги, включая «Манчестер Юнайтед». Сам игрок, по слухам, хотел перебраться в Англию, однако решил остаться в «Интере».