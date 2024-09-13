Гамшик назвал своего любимого тренера

Бывший полузащитник «Наполи» Марек Гамшик рассказал, какого тренера считает лучшим в своей карьере.

Словак провёл лучшие годы своей карьеры в итальянском «Наполи», за который выступал с 2007 по 2019 год. В июле прошлого года Гамшик завершил игровую карьеру. Сейчас экс-хавбек работает в тренерском штабе Франческо Кальцоны в сборной Словакии, а также тренирует молодёжной состав клуба имени самого себя.

«Мой лучший тренер? Маурицио Сарри. При нём я получал от футбола больше удовольствия, чем с кем-либо другим. Тогда же я познакомился с Кальцоной, который был помощником Сарри», – поведал в интервью Corriere dello Sport Гамшик.