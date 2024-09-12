В «ПСЖ» объяснили, почему отказались от Осимхена

Виктор Осимхен считался одной из целей «Пари Сен-Жермен» прошедшим летом, однако трансфер так и не состоялся.

Форвард «Наполи» не успел сменить клуб до завершения трансферного периода в ведущих европейских чемпионатах, а уже в сентябре перебрался в «Галатасарай» на правах аренды.

«Очевидно, Осимхен рассматривался нами как один из вариантов, – рассказывает Луиш Кампуш, занимающий должность спортивного советника в «ПСЖ». – Мы пришли к выводу, что нас полностью устраивают Гонсалу Рамуш, Рандаль Коло-Муани и Марко Асенсио.

Делали ли мы предложение по Осимхену? Нет. Мы обсуждали его кандидатуру наряду с другими форвардами», – приводят французские СМИ слова Кампуша.