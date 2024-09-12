«Не могу представить, чтобы Роналдо кусал соперников»: Мальдини не согласен с мнением о Суаресе

Легенда «Милана» Паоло Мальдини высказался насчёт разговоров о Луисе Суаресе. Итальянец не считает уругвайца лучшим центральным нападающим в истории футбола.

«Мне смешно и грустно, когда я слышу, как молодые люди называют Луиса Суареса лучшей «девяткой» в истории. Я играл против Роналдо и не могу представить, чтобы он нырял, провоцировал или кусал соперников», - слова Мальдини приводит Football Tweet.

Напомним, что на днях Луис Суарес провёл последний матч за сборную Уругвая. Теперь форвард сосредоточится на выступлениях на клубном уровне – Суарес представляет «Интер Майами» в МЛС.