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«Не могу представить, чтобы Роналдо кусал соперников»: Мальдини не согласен с мнением о Суаресе

12 Сентября 2024 • 15:46 Комментировать

Легенда «Милана» Паоло Мальдини высказался насчёт разговоров о Луисе Суаресе. Итальянец не считает уругвайца лучшим центральным нападающим в истории футбола.

«Мне смешно и грустно, когда я слышу, как молодые люди называют Луиса Суареса лучшей «девяткой» в истории. Я играл против Роналдо и не могу представить, чтобы он нырял, провоцировал или кусал соперников», - слова Мальдини приводит Football Tweet.

Напомним, что на днях Луис Суарес провёл последний матч за сборную Уругвая. Теперь форвард сосредоточится на выступлениях на клубном уровне – Суарес представляет «Интер Майами» в МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Луис Суарес Паоло Мальдини ещё теги
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