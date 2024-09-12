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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» не включит сумму отступных в новый контракт Дюмфриса

12 Сентября 2024 • 12:05 Комментировать
Монца
...
Интер Милан
15.09 21:45

Миланский «Интер» не собирается включать сумму отступных в новый контракт правого защитника Дензела Дюмфриса. По информации от La Gazzetta dello Sport, нидерландца не смогут выкупить другие клубы за указанную в контракте сумму.

Напомним, Дюмфрис очень близок к тому, чтобы подписать новый контракт с «Интером». Действующее соглашение нидерландского защитника истекало следующим летом, поэтому «нерадзурри» не хотели терять футболиста на правах свободного агента.

Дюмфрис в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А провёл два матча, где не отметился ни одним результативным действием. Дензел выступает за «Интер» с лета 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дензел Дюмфрис

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