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«Ювентус» потерял новичка до конца месяца

11 Сентября 2024 • 23:17 Комментировать
Эмполи
...
Ювентус
14.09 19:00

Вингер «Ювентуса» Франсишку Консейсау получил травму вскоре после прихода в клуб.

Туринский клуб арендовал португальца у «Порту» в конце августа. 1 сентября новичок дебютировал за «старую синьору», выйдя на замену в поединке с «Ромой», после чего угодил в лазарет. По данным журналиста Джованни Альбанезе, 21-летний игрок не поможет команде Тьяго Мотты до конца месяца. Сам Консейсау рассчитывает вернуться к поединку второго тура основного этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига», который состоится 2 октября.

Ближайший матч «Ювентуса» пройдёт 14 сентября – «бьянконери» отправятся в гости к «Эмполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Франсишку Консейсау

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