«Ювентус» потерял новичка до конца месяца

Вингер «Ювентуса» Франсишку Консейсау получил травму вскоре после прихода в клуб.

Туринский клуб арендовал португальца у «Порту» в конце августа. 1 сентября новичок дебютировал за «старую синьору», выйдя на замену в поединке с «Ромой», после чего угодил в лазарет. По данным журналиста Джованни Альбанезе, 21-летний игрок не поможет команде Тьяго Мотты до конца месяца. Сам Консейсау рассчитывает вернуться к поединку второго тура основного этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига», который состоится 2 октября.

Ближайший матч «Ювентуса» пройдёт 14 сентября – «бьянконери» отправятся в гости к «Эмполи».