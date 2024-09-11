​Тотти - о работе Спаллетти: «Работа с клубом и сборной сильно отличается»

Бывший футболист «Ромы» Франческо Тотти поделился своим мнением о работе Лучано Спаллетти, с которым он уже сотрудничал в бытность свою капитаном римского клуба. На днях исполнился год с того момента, как Спаллетти возглавил сборную Италии, переняв эстафетную палочку у Роберто Манчини.

- Это две совершенно разные работы - клуб и сборная. В первом случае ты работаешь на ежедневном базисе, во втором - периодически. Разные подходы к систематизации и тренировкам. Я верю, что Спаллетти осмыслил свои ошибки и больше не повторит их. Победы в Лиге Наций - это начало нового пути, - цитирует слова Тотти pianetamilan.it.