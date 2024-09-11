​Тотти оценил выступление сборной Италии на Евро-2024

Бывшая звезда итальянской сборной Франческо Тотти высказался по поводу выступления «скуадры адзурры» на чемпионате Европы минувшим летом. Он честно признался, что рассчитывал на большее, нежели вылет в первом же раунде плей-офф. Напомним, что в Германию итальянская сборная отправлялась в статусе действующего чемпиона континента.

- Конечно, можно было выступить много лучше. Но я думаю, что игроки не подошли к чемпионату в своей оптимальной физической кондиции. Это одна из причин неудачи. Футболисты, конечно, не сделали всё, что ждала от них итальянская общественность, - цитирует слова Тотти pianetamilan.it.