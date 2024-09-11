Защитник «Интера» в ближайшее время продлит контракт с клубом

Правый защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис вот-вот поставит подпись в новом договоре.

Действующее соглашение нидерландца истекает следующим летом, что часто становилось поводом для слухов о скором уходе футболиста. Согласно обновлённым данным журналиста Маттео Бардзаги, «Интер» находится в шаге от продления контракта с Дюмфрисом. Латераль будет зарабатывать около 4 млн евро в год. Официальное подтверждение сделки – лишь вопрос времени.

Дензел Дюмфрис выступает за «нерадзурри» с 2021 года. В текущем сезоне 28-летний игрок принял участие в двух матчах команды Симоне Индзаги, в обоих случаях появившись на поле на замену.