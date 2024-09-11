​Дюгарри: «Уход из «Милана» - главная ошибка моей карьеры»

Французский нападающий Кристоф Дюгарри в 1998 году стал чемпионом мира, а в 2000-м - чемпионом Европы со сборной Франции. Тем не менее, как он признался, свою главную ошибку в карьере он допустил ещё до главных своих побед - в 1997-м, когда после одного сезона выступлений за «Милан» решил покинуть клуб после неудачной кампании, тогда «Милан» закончил чемпионат только на одиннадцатом месте.

- Дела в «Милане» шли неважно, я получил травму на Евро-1996 и пропустил несколько месяцев. Потом вернулся, забил несколько голов и узнал, что мной интересуется «Барселона». Я ушёл, и это оказалось ошибкой. Я хотел поиграть с Роналдо, а он взял и ушёл. Сейчас я считаю уход из «Милана» главной ошибкой в своей карьере, - цитирует слова Дюгарри pianetamilan.it.