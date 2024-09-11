Татарушану объявил о завершении карьеры

Бывший голкипер «Милана» Чиприан Татарушану объявил об окончании футбольной карьеры, он повесил перчатки на гвоздь в возрасте 38 лет.

В последнее время Татарушану выступал в саудовском клубе «Абха», а вот до этого успел поиграть в составе «Милана», причём на протяжении целых трёх лет - сперва сменщиком у Доннаруммы, а затем у Майка Меньяна. А начинал он карьеру в другом клубе с известным названием - «Ювентус». Но не туринский, а бухарестский.

На протяжении десяти лет стабильно привлекался для выступлений за сборную Румынии - с 2010 по 2020 год. Он сыграл в её составе не менее 73 матчей.