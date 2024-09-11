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Чемпионат Италии. Серия А

​Кьяер близок к соглашению с «Венецией»

11 Сентября 2024 • 20:02 Комментировать

Датский защитник Симон Кьяер может продолжить свою карьеру в Италии, но, разумеется, уже не в «Милане», с которым он выиграл чемпионский титул, но расстался в начале лета, а в новичке Серии А - «Венеции». Пока что это неофициальная информация, уточняет pianetamilan.it, потому никаких подробностей гипотетического соглашения нет.

Симон Кьяер перебрался в «Милан» в 2020 году и внёс важный вклад в чемпионский титул 2022 года. Любопытно, что в следующем туре чемпионата «Милану» предстоит сразиться как раз с «Венецией». Пока что на счету «Милана» два очка в трёх матчах - на одно лишь больше, чем у самой «Венеции».


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Евро-Футбол.Ру,
Симон Кьяер Венеция
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