​Галлиани женился в 80 лет

Адриано Галлиани старается не отставать от своего бывшего закадычного друга Сильвио Берлускони и также решил жениться в преклонном возрасте - 80 лет. Его избранницей является Хельга Коста - женщина, с которой Галлиани вместе уже тринадцать лет. Свадьба прошла в Монце, для Галлиани это четвёртое бракосочетание в его жизни.

Гостей было немного - лишь около двадцать человек, в том числе и сестра Адриано, Рита, а также его близкий друг Джиджи Марцулло. Приглашение на свадьбу получили также Карло Анчелотти, Леонардо, Даниэле Массаро и даже Массимилиано Аллегри - друзья по славному «Милану».